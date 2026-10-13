Ferretti, Anastassov dopo lo stop del Tribunale a KKCG: basta speculazioni, azienda resterà italiana

(Teleborsa) - La decisione con cui il Tribunale di Bologna ha respinto
integralmente la richiesta presentata da KKCG di sospendere le delibere adottate dall'assemblea del 14 maggio, comprese quelle relative alla nomina del CdA, è "importante per Ferretti, per la nostra leadership e, soprattutto, per la stabilità e il futuro della nostra azienda
". Lo scrive il CEO Stassi Anastassov
in un messaggio al leadership team del Gruppo.
"Negli ultimi mesi si sono susseguite discussioni e speculazioni sui nostri azionisti, sul consiglio di amministrazione e sulla futura guida di Ferretti. Il Tribunale ha ora respinto la richiesta di intervento cautelare. Il procedimento di merito è ancora in corso e continueremo, naturalmente, a rispettare il percorso giudiziario e i diritti di tutti i nostri azionisti. Ma il messaggio che desidero trasmettere a ciascuno di voi è molto semplice: basta speculazioni. Basta distrazioni. Ora concentriamoci sul nostro futuro!
"
Anastassov è stato altrettanto chiaro su un altro punto: "Ferretti è italiana. Ferretti rimarrà italiana
. E il futuro di Ferretti continuerà a fondarsi sul nostro straordinario patrimonio industriale e culturale italiano". "Indipendentemente dalla nazionalità dei nostri azionisti, l'identità, il cuore e l'anima di Ferretti sono italiani - ha aggiunto in un altro passaggio - È un patrimonio che dobbiamo custodire con orgoglio, proteggere e rafforzare ogni giorno.
"In questi mesi ho visto una passione, un'energia e un impegno straordinari in tutta l'azienda
- ha raccontato Anastassov - Ho incontrato persone che amano i propri marchi, sono orgogliose del proprio lavoro, propongono idee e desiderano contribuire a costruire una Ferretti ancora più grande. A tutti voi voglio dire, personalmente e con grande sincerità, grazie! L'entusiasmo e l'ambizione che vedo nella nostra organizzazione mi danno un'enorme fiducia. Adesso abbiamo l'opportunità di trasformare questa passione in risultati ancora più importanti, attraverso il lavoro di squadra, l'innovazione, la rapidità, il senso di responsabilità e, soprattutto, la capacità di realizzare concretamente ciò che ci proponiamo".
"Ferretti è molto più grande di qualsiasi singolo azionista, presidente, membro del consiglio di amministrazione o amministratore delegato
- ha sottolineato Anastassov - È una straordinaria realtà industriale italiana, costruita da generazioni di persone appassionate e di talento. Noi ne siamo i custodi, non i fondatori. E abbiamo la responsabilità di consegnarla alla prossima generazione ancora più forte, più innovativa, più competitiva e più ammirata di quanto non sia oggi".