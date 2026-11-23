Ferretti, Olivier Faujour sarà il nuovo chief marketing & new business development officer

(Teleborsa) - Ferretti , gruppo leader nel settore dei maxi yacht e dei superyacht di lusso, ha nominato Olivier Faujour chief marketing & new business development officer, con efficacia da gennaio 2027. Faujour guiderà le attività globali di marketing e di sviluppo del business, puntando a rafforzare i sette marchi del gruppo, attrarre nuove generazioni di armatori, migliorare l'esperienza dei clienti e accelerare la crescita internazionale profittevole.



Con oltre 35 anni di esperienza internazionale tra marketing, vendite, sviluppo e direzione generale, ha ricoperto ruoli di vertice in Procter & Gamble, Danone e General Mills. Come ceo globale di Yoplait ha gestito un business da circa 5 miliardi di euro di vendite al dettaglio in 54 Paesi, poi ha guidato la divisione gelati e yogurt di General Mills (Häagen-Dazs e Yoplait) e, più di recente, è stato ceo di Alpange, una realtà dell'ultra-lusso. Non detiene azioni di Ferretti, secondo le informazioni disponibili alla società.



"Siamo lieti di accogliere Olivier nella famiglia Ferretti", ha dichiarato il ceo Stassi Anastassov. "Ciò che lo rende particolarmente prezioso è l'ampiezza della sua esperienza: unisce capacità di costruire marchi, profonda comprensione dei consumatori, competenza commerciale, disciplina operativa e la capacità di far crescere persone e imprese. Il gruppo ha sette marchi straordinari, un patrimonio inimitabile di artigianalità italiana e grandi opportunità di crescita internazionale. Vogliamo rendere i nostri marchi ancora più desiderabili, offrire la migliore esperienza di proprietà di uno yacht al mondo e raggiungere nuove generazioni di clienti. Ho sempre creduto che il consumatore sia il capo e che le grandi persone facciano le grandi aziende."



Per Faujour, "i più grandi marchi del lusso vanno oltre i prodotti eccezionali: creano desiderio, legami emotivi duraturi ed esperienze indimenticabili". "Sono onorato ed entusiasta di entrare nel gruppo in un momento così importante del suo sviluppo. Poche aziende combinano marchi, artigianato italiano, design e innovazione come Ferretti. Da velista appassionato, entrare nel gruppo ha per me un significato particolare".

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