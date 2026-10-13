Francoforte: nuovo spunto rialzista per Brenntag
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici, con una variazione percentuale dell'1,84%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Brenntag rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Brenntag sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63,28 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 62,58. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 63,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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