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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief
Rialzo marcato per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in utile del 3,02% sui valori precedenti.
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