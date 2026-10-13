Geox, azionista di controllo versa 8,7 milioni di euro e completa manovra finanziaria da 60 milioni

(Teleborsa) - Il CdA di Geox , società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha approvato i termini definitivi della proposta di aumento di capitale riservato all'azionista di controllo LIR nell'ambito della manovra finanziaria del 30 dicembre 2024. La manovra finanziaria prevede un apporto complessivo pari a 60 milioni di euro, da realizzarsi attraverso l'aumento di capitale in opzione concluso nel giugno 2025, l'esercizio dei Warrant GEOX 2025-2026 e, per la differenza, un apporto dell'azionista di controllo LIR. Come già comunicato, LIR, con il consenso dei creditori finanziari, ha richiesto che tale ultimo apporto sia destinato, ricorrendone le condizioni, alla sottoscrizione di capitale di rischio anziché permanere nella forma originaria di finanziamento soci subordinato



A seguito della conclusione del periodo di esercizio dei Warrant, il 30 settembre 2026, sono stati complessivamente esercitati 77.022.960 Warrant, con l'emissione di 62.581.155 nuove azioni e proventi pari a 21.402.755,01 euro. Tenuto conto dell'importo di 29.939.821,60 euro già raccolto con l'aumento di capitale in opzione del 2025, gli apporti complessivi relativi alle prime due componenti della manovra risultano pari a 51.342.576,61 euro. L'importo residuo necessario al raggiungimento dei complessivi 60 milioni è stato pertanto definitivamente determinato in 8.657.423,39 euro.



Il CdA ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione e integralmente riservato a LIR, per un controvalore complessivo di 8.657.423,23 euro, mediante emissione di 25.314.103 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, al prezzo di 0,342 euro ciascuna. Il prezzo coincide con il prezzo di esercizio dei Warrant, così da assicurare continuità economica con la ricapitalizzazione già deliberata nel 2025 senza attribuire all'azionista di controllo condizioni di prezzo più favorevoli rispetto a quelle applicate agli altri portatori dei Warrant. Il CdA ha ritenuto congruo il prezzo proposto, anche tenendo conto dell'andamento delle quotazioni di Borsa, dei dati patrimoniali e finanziari, delle prospettive del Piano Industriale 2027-2029 e delle ulteriori valutazioni illustrate nella relazione approvata in data odierna.



Ieri, 12 ottobre 2026, LIR ha effettuato il versamento dell'intero importo residuo, pari a 8.657.423,39 euro, integralmente ricevuto dalla società in pari data. Con tale versamento è stato integralmente effettuato l'apporto di 60 milioni previsto dalla manovra, fermo restando che la sottoscrizione dell'AuCap riservato rimane subordinata all'approvazione assembleare



In caso di integrale sottoscrizione dell'AuCap riservato, il capitale sociale di Geox passerà da 42.948.568,60 euro, suddiviso in 429.485.686 azioni ordinarie, a 45.479.978,90 euro, suddiviso in 454.799.789 azioni ordinarie. La partecipazione di LIR aumenterà dal 75,3181% al 76,6919% del capitale sociale, con una diluizione relativa degli azionisti diversi da LIR pari a circa il 5,57%.

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