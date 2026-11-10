Geox conferma previsioni 2026 ma verso la parte bassa delle forchette

(Teleborsa) - Geox , società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 435 milioni di euro, in calo dell'11,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. A perimetro omogeneo, cioè escludendo le chiusure volontarie di negozi e l'uscita da alcuni canali e clienti non profittevoli, la flessione è del 9,4%.



Il calo ha riguardato tutti i canali. Il Wholesale è sceso del 10,5% a 154,6 milioni, per effetto di una raccolta ordini più debole per le collezioni SS26 e FW26. Il Retail cede il 9,9% a 168,3 milioni, a causa del minor traffico nei negozi. Il canale Web registra il calo più marcato (-15,9%, a 112,1 milioni), anche se il sito di proprietà cresce del 6,4% a parità di perimetro. Per area geografica, l'Italia scende dell'8,3%, l'Europa dell'11,7% (pesa soprattutto la Francia) e gli altri Paesi del 16,1%, con difficoltà in Medio Oriente, Africa e Russia.



La posizione finanziaria netta (ante IFRS 16) si attesta a -49,7 milioni, contro -92,6 milioni a fine 2025. Al miglioramento hanno contribuito l'aumento di capitale da 21,4 milioni e una generazione di cassa di 21,5 milioni, frutto dell'ottimizzazione del magazzino. Il capitale circolante netto operativo scende a 110,0 milioni, pari al 20,0% dei ricavi degli ultimi dodici mesi.



L'AD Francesco Di Giovanni ha parlato di un mercato "difficile ed in forte contrazione". Ai noti effetti della concorrenza e delle tensioni internazionali si sono aggiunte nelle ultime settimane le mobilitazioni contro il costo della vita. Geox punta a recuperare redditività "anche accettando l'eventuale conseguenza di perdere volumi di vendita". L'efficientamento dei costi operativi vale circa 26 milioni nel periodo e consente di confermare un EBIT margin rettificato del 3-4% a fine anno.



Il management ha confermato le previsioni 2026 dell'aggiornamento del piano industriale del 21 settembre, pur indicando che i risultati si collocheranno vicino al margine basso delle forchette.

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