Italian Wine Brands verso l'emissione di un prestito obbligazionario nei prossimi mesi

(Teleborsa) - Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha reso noto che, nell'ambito della gestione della struttura finanziaria e in vista delle scadenze previste nel 2027, la società ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario destinato alla quotazione presso mercati regolamentati da collocare nei prossimi mesi al ricorrere delle condizioni di mercato, con l'obiettivo di dotarsi tempestivamente e a condizioni ottimali delle risorse finanziarie funzionali al rimborso del prestito obbligazionario 2021 e al sostegno e incremento di politiche volte alla creazione di valore per gli azionisti (buy back e dividend policy).

Condividi

```