Italian Wine Brands, bond da 70 milioni con cedola al 5,375%

Offerta sul Mot dal 24 al 30 novembre

(Teleborsa) - Italian Wine Brands ha fissato il tasso di interesse del prestito obbligazionario senior non garantito da 70 milioni di euro con scadenza 3 dicembre 2032 (Isin XS3565249342) al 5,375% annuo lordo, con cedole posticipate ogni 3 dicembre dal 2027. Il prezzo di emissione è pari al 100% del nominale e il rendimento a scadenza è anch'esso del 5,375%. La data di emissione è il 3 dicembre 2026.



Il rimborso anticipato avverrà a prezzi decrescenti, più interessi maturati e importi aggiuntivi: 102,688% dal 3 dicembre 2028 al 2 dicembre 2029, 101,344% fino al 2 dicembre 2030, 100,672% fino al 2 dicembre 2031 e 100% dal 3 dicembre 2031.



L'offerta pubblica di sottoscrizione parte il 24 novembre alle 9 e si chiude il 30 novembre alle 17:30, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata, attraverso il Mot di Borsa Italiana. Equita sim è placement agent e sole bookrunner. Il prospetto è stato approvato il 17 novembre dalla Central Bank of Ireland e passaportato in Italia il 18. I risultati, con importo emesso e proventi lordi, saranno resi noti entro due giorni lavorativi dalla chiusura.

Condividi

```