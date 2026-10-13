Milano 9:45
50.235 +0,40%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:45
10.751 +0,89%
25.357 +0,31%

Oro: 4.186,34 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.186,34 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.186,34 dollari l'oncia (+0,35%) alle 08:30.
Condividi
```