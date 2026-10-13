Milano
17:35
50.057
+0,04%
Nasdaq
22:00
30.569
-0,31%
Dow Jones
22:04
51.670
-0,35%
Londra
17:35
10.650
-0,06%
Francoforte
17:35
25.260
-0,07%
Martedì 13 Ottobre 2026, ore 22.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 94,45 dollari alle 19:30
Petrolio a 94,45 dollari alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
13 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del greggio Wti a 94,45 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 89,22 dollari alle 11:30
Petrolio a 91,31 dollari alle 19:30
Petrolio a 91,35 dollari alle 08:30
Petrolio a 92,13 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
+1,06%
Altre notizie
Petrolio a 88,92 dollari alle 15:40
Petrolio a 91,42 dollari alle 19:30
Petrolio a 91,21 dollari alle 11:30
Petrolio a 93,77 dollari alle 08:30
Petrolio a 90,73 dollari alle 15:40
Petrolio a 90,32 dollari alle 15:40
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto