Milano 9:43
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Dow Jones 24-set
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Londra 9:43
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Petrolio a 94,89 dollari alle 19:30

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Petrolio a 94,89 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 94,89 dollari per barile alle 19:30.
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