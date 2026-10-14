Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
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Cambi: euro a 1,1208 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1208 dollari alle 08:30
Euro a 1,1208 sul dollaro alle 08:30.
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