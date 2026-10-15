Milano 11:38
49.661 -0,19%
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Londra 11:38
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,38%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1141 con area di resistenza individuata a quota 1,1186. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1126.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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