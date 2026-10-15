BNY, asset in custodia/amministrazione superano i 63,4 trilioni di dollari

(Teleborsa) - The Bank of New York Mellon (BNY) ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi totali pari a 5,7 miliardi di dollari, in crescita del 12%, spese non legate agli interessi pari a 3,5 miliardi di dollari, in aumento dell'8%, e un utile per azione (EPS) pari a 2,34 dollari, in crescita del 24%.



Gli assets under custody and/or administration (AUC/A) sono aumentati del 10% a 63,4 trilioni di dollari, principalmente grazie a valori di mercato più elevati, afflussi netti da parte dei clienti e nuove attività, fattori parzialmente compensati dall'impatto sfavorevole di un dollaro statunitense più forte.



Gli assets under management (AUM) sono cresciuti del 2% a 2,2 trilioni di dollari, trainato principalmente da valori di mercato più elevati, ma parzialmente compensato da deflussi netti complessivi e dall'impatto sfavorevole del rafforzamento del dollaro statunitense.



"BNY ha conseguito risultati solidi - ha commentato il CEO Robin Vince - Grazie a una crescita diffusa su tutte le nostre piattaforme, abbiamo incrementato i ricavi del 12% su base annua, ottenendo una significativa leva operativa e una crescita dell'utile per azione del 24%. Nel trimestre, abbiamo generato un solido margine ante imposte del 39% e un elevato ROTCE del 29%".



"La nostra performance trimestrale conferma ancora una volta la resilienza e la solidità del nostro modello di business, in un contesto operativo complessivamente favorevole, seppur caratterizzato da dinamiche disomogenee - ha aggiunto - La domanda da parte dei clienti ha continuato a crescere, sostenuta dal nostro costante impegno nel valorizzare le sinergie tra le diverse attività di BNY, rese possibili dai nostri modelli operativi e commerciali basati su piattaforme. Le vendite e la pipeline di nuove opportunità si sono mantenute su livelli molto positivi in ??termini di prodotti, segmenti di clientela e aree geografiche; nel corso del trimestre abbiamo inoltre lanciato diverse soluzioni pensate per rispondere alle nuove esigenze del mercato. Guardando al futuro, i nostri team in tutto il mondo sono motivati ??dallo slancio di BNY e pronti a cogliere le opportunità che ci attendono, per continuare a creare valore a beneficio dei nostri clienti e azionisti".

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