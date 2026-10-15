Campari, sulla parità in Borsa dopo incremento TP di Deutsche Bank

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Piazza Affari per Campari , gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, nonostante il rialzo del prezzo obiettivo a 7,30 euro dal precedente 7,10 euro da parte di Deutsche Bank, che ha mantenuto la raccomandazione Buy.



Dopo una partenza in positivo, si appiattisce la performance dell' azienda attiva nel settore beverage con i prezzi allineati a 6,414 Euro. Le maggiori attese vedono un proseguimento stabile degli scambi con prima area di supporto stimata a 6,379 e resistenza più immediata vista a 6,483.

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