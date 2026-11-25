(Teleborsa) - Deutsche Bank
conferma la raccomandazione Buy su Campari
e rivede al rialzo il target price, portandolo a 7,6 euro dai precedenti 7,3 euro. La revisione al rialzo del target price si inserisce in una giornata già positiva per Campari, che ha beneficiato anche del rinnovato interesse sul comparto europeo degli spirits
dopo le indicazioni favorevoli diffuse da Rémy Cointreau
.
A Piazza Affari il titolo Campari
sta guadagnando l'1,06%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda attiva nel settore beverage
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'andamento di breve periodo di Campari
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 6,76 Euro e supporto a 6,658. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 6,862.