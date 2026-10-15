De’ Longhi incrementa quota all’88% nella divisione professionale

Esborso di 662,5 milioni e closing il 16 ottobre

(Teleborsa) - De' Longhi ha sottoscritto un accordo per l'acquisto dell'intera partecipazione detenuta da DLI Limited nella divisione professionale. A seguito di tale operazione, il gruppo incrementa la propria quota di controllo all'88,02% del capitale, rispetto al precedente 61,56%. Il residuo 11,98% rimane in capo agli attuali soci di minoranza.



I numeri della divisione

Al 30 giugno 2026, la divisione professionale ha registrato ricavi LTM (ultimi 12 mesi) pari a 569 milioni di euro, in espansione del 38%, con un adjusted Ebitda di 172 milioni corrispondente ad una marginalità del 30,2%.



La divisione è stata valutata complessivamente 2.360 milioni di enterprise value e 2.501 milioni di equity value. Dall'annuncio della business combination tra La Marzocco ed Eversys, avvenuto a fine dicembre 2023, al 30 giugno 2026, il fatturato del comparto professionale è cresciuto di oltre il 50% e l'adjusted EBITDA è raddoppiato, determinando una significativa rivalutazione dell’asset rispetto al valore di equity value di 1.283 milioni fissato a fine 2023.



I termini dell'operazione

L'esborso complessivo in denaro per l'acquisto della partecipazione è pari a circa 662,5 milioni, da corrispondersi in un’unica soluzione alla data di closing dell’operazione, prevista per il 16 ottobre 2026.



La copertura finanziaria necessaria per il pagamento del corrispettivo previsto avverrà sia mediante l'impiego di mezzi propri del Gruppo De’ Longhi — la cui Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2026 risultava positiva per 687 milioni — sia attraverso il ricorso a finanziamenti dedicati, cogliendo l’occasione per ottimizzare il profilo del debito e garantire una maggiore flessibilità finanziaria nel medio termine.

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