Madrid: brillante l'andamento di MAPFRE

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della società che opera nel settore delle assicurazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MAPFRE rispetto all'indice.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da MAPFRE restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 4,338 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 4,41. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 4,482, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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