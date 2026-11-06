Madrid: rosso per MAPFRE
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società che opera nel settore delle assicurazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MAPFRE rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di MAPFRE ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 4,175 Euro. Primo supporto individuato a 4,103. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 4,247.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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