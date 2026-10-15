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/ Natural Gas (Amsterdam) a 85,39 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 85,39 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
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Finanza
15 ottobre 2026 - 08.45
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Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 85,39 euro/MWH alle 08:45.
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Gas
(166)
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Amsterdam
(48)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-2,05%
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