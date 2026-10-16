Apertura mista per Wall Street

(Teleborsa) - Partenza mista venerdì per i listini a stelle e strisce
, in un contesto di allentamento delle tensioni sui mercati obbligazionari e una maggiore fiducia sulle prospettive dei tassi, mentre l'attenzione resta rivolta alle prossime indicazioni delle banche centrali e alle trimestrali in uscita.
Sul fronte macro, a settembre la produzione industriale
e quella manifatturiera hanno accelerato su base mensile rispettivamente a +0,7% e +0,3%. Sempre a settembre, i prezzi import
e quelli export hanno accelerano rispettivamente a +8,1% e +11,6% su base annua, il dato più elevato da luglio 2022.
Sull'azionario, Tesla
ha presentato la Roadster
di seconda generazione attesa da ben nove anni.
Sulle prime rilevazioni
, lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones
che sale dello 0,59% a 52.483 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 7.738 punti. In rosso il Nasdaq 100
(-0,96%); sui livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,18%).