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Apertura mista per Wall Street

Commento, Finanza
Apertura mista per Wall Street
(Teleborsa) - Partenza mista venerdì per i listini a stelle e strisce, in un contesto di allentamento delle tensioni sui mercati obbligazionari e una maggiore fiducia sulle prospettive dei tassi, mentre l'attenzione resta rivolta alle prossime indicazioni delle banche centrali e alle trimestrali in uscita.

Sul fronte macro, a settembre la produzione industriale e quella manifatturiera hanno accelerato su base mensile rispettivamente a +0,7% e +0,3%. Sempre a settembre, i prezzi import e quelli export hanno accelerano rispettivamente a +8,1% e +11,6% su base annua, il dato più elevato da luglio 2022.

Sull'azionario, Tesla ha presentato la Roadster di seconda generazione attesa da ben nove anni.

Sulle prime rilevazioni, lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,59% a 52.483 punti, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 7.738 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-0,96%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,18%).

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