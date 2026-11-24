La corsa di Nvidia trascina Wall Street
(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il Dow Jones (+3,01%), che raggiunge i 49.595 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via il 16 di questo mese; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l'S&P-500, che arriva a 7.237 punti.
Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+6,86%); come pure, in netto miglioramento l'S&P 100 (+5,35%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+9,03%), telecomunicazioni (+5,18%) e beni di consumo secondari (+4,27%). Il settore energia, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+31,59%), Caterpillar (+7,17%), Cisco Systems (+6,80%) e Alphabet (+6,43%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su United Health, che ha archiviato la seduta a -1,09%.
Giornata fiacca per Chevron, che segna un calo dell'1,06%.
Piccola perdita per Coca Cola, che scambia con un -1,14%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Nvidia (+31,59%), Astera Labs (+23,15%), CoreWeave (+22,32%) e Nebius Group (+20,28%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su CrowdStrike Holdings, che ha terminato le contrattazioni a -8,92%.
Soffre Monster Beverage, che evidenzia una perdita del 2,88%.
Preda dei venditori Diamondback Energy, con un decremento dell'1,51%.
Tentenna Comcast Corporation, che cede lo 0,72%.
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