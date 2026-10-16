Milano 17:04
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Nasdaq 17:04
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Dow Jones 17:04
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Londra 17:04
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Francoforte 17:04
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Cambi: euro a 0,8429 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8429 sterline alle 15:41
Euro a 0,8429 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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