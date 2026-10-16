Eventi e scadenze del 16 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 16/10/2026

Appuntamenti:

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

IIF Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Bangkok e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IEG - InOut Expo - The Hospitality Community - Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Digital Innovation Forum 2026 - Villa Erba, Cernobbio - 4ª edizione del forum dedicato alle policy per l'innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale. Il tema centrale sarà "L'Europa del Fare Innovazione", con focus sul quadro normativo e industriale necessario a trasformare ricerca e investimenti in valore economico e sociale: L'evento riunisce rappresentanti istituzionali, imprese tecnologiche, università, startup e investitori (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

TTG Travel Experience - Rimini - Rimini Expo Centre - 63ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Parteciperanno operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno per concentrarsi sulle questioni economiche e sulle misure per affrontare le sfide legate alla competitività europea, compresi i prezzi dell'energia. Discuteranno inoltre del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2028-2034, del continuo sostegno all'Ucraina, degli attacchi ibridi in Europa riconducibili alla Russia, di migrazione, allargamento e riforme, nonché della situazione in Medio Oriente. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

XXI Vertice dei Paesi del gruppo Arraiolos - Incontro dei capi di Stato partecipanti al gruppo Arraiolos, in programma in Slovenia, tra Lubiana e Brdo pri Kranju. Partecipa il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

"Donna, Economia & Potere" - Roma, Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia - 26ª edizione dell'evento promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario intitolato "Geopolitica dell'incertezza". Si parlerà di sicurezza internazionale, IA, transizione energetica, competitività delle imprese e altro. Tra i protagonisti, Marco Minniti (Presidente Med-Or Italian Foundation), Giampiero Massolo (Presidente Fincantieri NexTech), Gelsomina Vigliotti (Vicepresidente BEI), Antonella Sberna (Vicepresidente Parlamento europeo), Silvia Maria Rovere (Presidente Poste Italiane), Francesca Gostinelli (Presidente e AD Enel Italia) e Claudia Cattani (Presidente BNL BNP Paribas e Findomestic Banca) (da venerdì 16/10/2026 a sabato 17/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Riunione dell’International Monetary and Financial Committee (IMFC) - Il Comitato consultivo del Fondo monetario internazionale si riunirà a Bangkok per discutere le principali questioni relative all'economia mondiale e al sistema monetario e finanziario internazionale (da venerdì 16/10/2026 a sabato 17/10/2026)

Banca d'Italia - Bollettino Economico

Rating sovrano - Olanda - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

05:30 - Fed - Kevin Warsh - Il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh terrà una conversazione informale con Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale (FMI), a Bangkok

09:30 - INPS - Impegni istituzionali - Il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava prenderà parte all'International Festival Of Labour And Industrial Relations, a Venezia, al The Human Safety Net Hall, Piazza San Marco

10:00 - Istat - Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 2024

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa "Soluzioni del governo sul caro RCA in Campania" a Napoli, Palazzo del Consiglio Regionale della Campania

11:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Viale degli Ulivi – Sala Comacina (CO) - Il ministro Matteo Salvini sarà presente all'inaugurazione del distaccamento della Polizia Stradale

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Il saper fare artigiano e il riconoscimento dell'IGP: dal Cammeo e il Corallo di Torre del Greco alle Ceramiche di Vietri", a Napoli, Casa del Made in Italy. Segue Punto stampa

17:00 - Le trasformazioni del mondo bancario tra innovazioni ed evoluzioni normative - Napoli, Foyer del Teatro San Carlo - Evento organizzato dal CSE - Consorzio Servizi Bancari. Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI

18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al 41° Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, a Capri, Grand Hotel Quisisana. Segue Punto stampa

Aziende:

Danieli - Appuntamento: Presentazione analisti

Saccheria Franceschetti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Vimi Fasteners - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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