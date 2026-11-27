Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale friulana , che tratta in utile del 2,86% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Danieli subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La situazione di medio periodo del produttore di impianti siderurgici resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 52,53 Euro. Supporto visto a quota 51,63. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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