Moncler, Santander conferma "neutral" e riduce il target price a 56 euro
Il titolo quotato a Piazza Affari si muove in frazionale rialzo
(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo il titolo Moncler che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%.
Il Gruppo Santander ha confermato il giudizio "neutral" sulla maison del lusso e allo stesso tempo ha abbassato il target price a 56 euro dai 59 indicati in precedenza.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda nota per i piumini rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di medio periodo di Moncler ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 44,77 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 45,46, mentre il primo supporto è stimato a 44,08.
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