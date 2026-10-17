CDP Equity e Trilantic cedono Diagram a BF. Barchiesi (CDP Equity): obiettivi raggiunti con due anni di anticipo

CDP Equity avvia un percorso di uscita graduale e progressiva, in applicazione del principio di rotazione del capitale

(Teleborsa) - Nuovo assetto proprietario per Diagram, società attiva nella fornitura di servizi tecnologici per l'agricoltura. BF International, partner industriale, ne prende il controllo. CDP Equity, guidata da Fabio Barchiesi, avvia invece un percorso di uscita graduale e progressiva, in applicazione del principio di rotazione del capitale. L'investimento ha generato un ritorno complessivo pari a due volte il capitale investito, con un tasso interno di rendimento (IRR) di circa il 40%. CDP Equity resta comunque disponibile a mantenere la partecipazione fino a febbraio 2029, per accompagnare il consolidamento dei risultati.



L'operazione arriva dopo che Diagram ha raggiunto in anticipo gli obiettivi fissati al momento dell'ingresso di CDP Equity. Sul fronte finanziario, il target sui ricavi è stato centrato con un anno di anticipo e quello sull'EBITDA con due anni di anticipo. Anche sul piano industriale la crescita è stata superiore alle attese, e Diagram è diventata una società leader a livello internazionale nell'agritech.



Quando CDP Equity è entrata nel capitale, la società aveva aggregato diverse aziende ma non aveva ancora una struttura evoluta. Oggi è una corporate internazionale in grado di gestire progetti di ampio respiro. Il percorso è passato dall'integrazione del team commerciale e dall'uniformazione delle attività produttive tra le società del gruppo. Diagram ha inoltre creato gruppi di lavoro trasversali e adottato un'unica piattaforma di lavoro basata sull'intelligenza artificiale. L'organico è aumentato del 15% e il management è stato rafforzato. Sono cresciute anche le attività internazionali, con l'espansione in Est Europa e in Asia e lo sviluppo di iniziative in Africa.



Tra i risultati industriali spicca la realizzazione in Italia della carta pedologica, che misura la fertilità dei terreni. Diagram ha anche completato la più ampia libreria di firme iperspettrali dei suoli agricoli italiani, che servirà ad addestrare un modello di intelligenza artificiale capace di determinare da remoto le caratteristiche del suolo. A sostegno della filiera agroalimentare la società ha sviluppato la piattaforma Food Metaverse, pensata per aumentare tracciabilità, sostenibilità e competitività del Made in Italy. Infine ha contribuito alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, fornendo servizi e software agli enti pagatori regionali per la gestione dei contributi della Politica Agricola Comune (PAC).



"Questa operazione di exit graduale rappresenta un passaggio importante nel percorso di rotazione del capitale di CDPE e arriva in un momento particolarmente positivo per la società che, anche grazie al nostro contributo, ha raggiunto con circa due anni di anticipo molti degli obiettivi industriali e finanziari fissati all'inizio del nostro investimento - ha dichiarato Fabio Barchiesi, amministratore delegato di CDP Equity - Siamo convinti che l'iniziativa possa imprimere ulteriore slancio alla crescita di Diagram, favorendo il consolidamento e lo sviluppo di un gruppo italiano dell'agritech con ambizioni internazionali, capace di valorizzare competenze, tecnologie e una filiera strategica per il futuro. Questo passaggio conferma la qualità e il ruolo decisivo del lavoro svolto da CDP Equity nell'accompagnare imprese ad alto potenziale lungo percorsi di crescita sostenibile su scala globale, contribuendo al tempo stesso alla creazione di valore per il Paese".



Il passaggio del controllo a un partner industriale punta ad accelerare gli stessi obiettivi alla base dell'investimento iniziale: rafforzare un gruppo leader a livello internazionale e valorizzare il potenziale dell'agritech italiano. Il mercato italiano dell'agritech vale circa 2,5 miliardi di euro, ma il suo potenziale resta in parte inespresso. Pesa lo scarso coordinamento tra gli operatori, che porta a soluzioni tecnologiche frammentate. In questo contesto, l'integrazione verticale di una società tecnologica all'interno di un grande gruppo industriale è una delle principali opzioni strategiche per sviluppare e modernizzare l'agribusiness nazionale. Il settore è chiamato a rispondere alle grandi sfide che stanno trasformando la filiera agroalimentare globale, dal contrasto al cambiamento climatico alla sicurezza alimentare.

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