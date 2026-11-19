CDP, via libera dal CdA per l'adesione all'OPA di Webuild su Trevi

(Teleborsa) - Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti, nel contesto dell'OPA di Webuild su Trevi , ha dato il via libera all'adesione da parte di CDP Equity all'offerta per l'intera partecipazione detenuta da CDP Equity, pari al 21,3% del capitale sociale di Trevi, a fronte di un corrispettivo in contanti pari a 5,165 per azione euro, per un controvalore complessivo di circa 72 milioni di euro.



"Dopo il percorso di consolidamento portato avanti da CDP Equity e dal management della società, la decisione consentirà a Trevi di proseguire il percorso di crescita nell'ambito della piattaforma globale di Webuild, secondo un progetto che ne prevede il mantenimento dell'identità e delle competenze tecniche, progettuali e manageriali", si legge in una nota.

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