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Azimut investe 38,8 milioni di euro nel buyback tra il 12 e il 16 ottobre

Azioni proprie, Finanza
Azimut investe 38,8 milioni di euro nel buyback tra il 12 e il 16 ottobre
(Teleborsa) - Azimut ha comunicato di aver acquistato, tra il 12 e il 16 ottobre 2026, complessivamente 1.089.896 azioni proprie a un prezzo medio ponderato di 35,6064 euro per azione, per un controvalore pari a 38.807.246,62 euro.

Gli acquisti rientrano nella prima tranche del programma di buyback.

A seguito delle operazioni, considerando anche le azioni già detenute in portafoglio, al 16 ottobre la società di servizi finanziari detiene un totale di 5.473.951 azioni proprie, pari al 3,8211% del capitale sociale.



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