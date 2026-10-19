Banco BPM, Jefferies taglia target price: i catalyst standalone appaiono limitati

(Teleborsa) - Jefferies ha abbassato a 15,30 euro per azione (dai precedenti 16,60 euro) il target price su Banco BPM , confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.



La banca d'affari prevede che la società registrerà un utile netto di circa 440 milioni di euro nel terzo trimestre del 2026, un dato inferiore di circa il 2% rispetto alle attese del consensus. Si tratta di un valore in calo rispetto all'utile netto di 581 milioni di euro del secondo trimestre, che aveva beneficiato positivamente del dividendo di MPS . Viene prevista anche una contrazione del CET1 di 20 punti base su base trimestrale, attestandosi al 14,2%, principalmente a causa dell'impatto della valutazione mark-to-market del portafoglio obbligazionario.



Jefferies ha ridotto le stime di utile per azione (EPS) annuo del 3% per il periodo 2026-2028: le ipotesi di tassi di interesse più elevati sono compensate da minori ricavi dal trading (dovuti ai maggiori costi dei certificati) e da altre dinamiche.



"Banco BPM rimane al centro delle speculazioni su operazioni di M&A nel settore bancario italiano - si legge nella ricerca - Da un lato, il principale azionista, Crédit Agricole , ha espresso pubblicamente il proprio interesse per un'aggregazione tra Banco BPM e la sua controllata locale, Crédit Agricole Italia; dall'altro, MPS sta cercando l'approvazione dei propri azionisti per lanciare un'offerta pubblica di acquisto (OPA) su Banco BPM. A nostro avviso, al di là delle possibili operazioni di M&A, la società presenta meno catalyst rispetto ad altre banche mid-cap, a fronte di una valutazione più elevata (un rapporto P/E al 2028 pari a 9,6x, contro l'8,3x di Intesa Sanpaolo e il 9,4x di BPER Banca ).

Condividi

```