Banco BPM, Barclays taglia target price con revisione stime dopo risultati del terzo trimestre

(Teleborsa) - Barclays ha abbassato a 15,80 euro per azione (-2%) il target price su Banco BPM , confermando la raccomandazione sul titolo a "Overweight".



Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le stime; tuttavia, le osservazioni del management in merito al margine di interesse (NII) e ai proventi finanziari hanno portato a una revisione al ribasso dell'utile per azione (EPS) per il periodo 2027-2028. Elementi chiave da monitorare d'ora in avanti: i prossimi passi relativi ad Crédit Agricole ; l'approvazione del buyback; il contributo di Anima alle commissioni a seguito dell'accordo tra Intesa e BPER .

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