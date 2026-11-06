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Banco BPM, Barclays taglia target price con revisione stime dopo risultati del terzo trimestre

Banche, Finanza, Consensus
Banco BPM, Barclays taglia target price con revisione stime dopo risultati del terzo trimestre
(Teleborsa) - Barclays ha abbassato a 15,80 euro per azione (-2%) il target price su Banco BPM, confermando la raccomandazione sul titolo a "Overweight".

Gli analisti scrivono che i risultati del terzo trimestre sono stati sostanzialmente in linea con le stime; tuttavia, le osservazioni del management in merito al margine di interesse (NII) e ai proventi finanziari hanno portato a una revisione al ribasso dell'utile per azione (EPS) per il periodo 2027-2028. Elementi chiave da monitorare d'ora in avanti: i prossimi passi relativi ad Crédit Agricole; l'approvazione del buyback; il contributo di Anima alle commissioni a seguito dell'accordo tra Intesa e BPER.
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