Bitcoin torna sopra gli 82.000 dollari su calo petrolio

(Teleborsa) - Lunedì il Bitcoin è risalito sopra gli 82.000 dollari, recuperando terreno sulla scia del calo dei prezzi del petrolio.



La criptovaluta capostipite ha registrato un rialzo fino al 2,4%, attestandosi intorno agli 82.600 dollari nelle prime fasi delle contrattazioni a Londra. Anche i token a minore capitalizzazione hanno guadagnato terreno: l'Ether è salito fino al 3,7%, mentre Solana ha segnato un incremento superiore al 4,7%.



Il settore beneficia di una ripresa della propensione al rischio, dopo che il prezzo del petrolio è sceso dai massimi degli ultimi cinque mesi, pur rimanendo su livelli elevati. Il greggio Brent ha ceduto oltre il 2% a 106,84 dollari al barile, sui segnali che le forniture dal Medio Oriente hanno tenuto nonostante lo scoppio del conflitto tra Stati Uniti e Iran.



Il rialzo odierno rappresenta un "rimbalzo tecnico dopo una settimana caratterizzata da una forte avversione al rischio", ha commentato Damien Loh, chief investment officer presso Ericsenz Capital. La scorsa settimana la criptovaluta aveva perso circa il 3% in concomitanza con una fase di vendite sui mercati azionari trainate dai diffusi timori per gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale.





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