Milano 11:41
49.180 -1,36%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:41
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Francoforte 11:41
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Cambi: euro a 1,122 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
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Euro a 1,122 sul dollaro alle 08:30.
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