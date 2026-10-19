CDP Venture Capital lancia il Fondo Acceleratori II: primo investimento in Z_ONE

(Teleborsa) - CDP Venture Capital rafforza il proprio impegno a supporto dell'ecosistema dell'innovazione attraverso un nuovo modello che affianca il sostegno ai gestori specializzati alla capacità di intervenire direttamente sulle startup ad alto potenziale. Nasce il Fondo Acceleratori II, che introduce un approccio evolutivo rispetto al Fondo Acceleratori I, con il quale CDP Venture Capital operava tramite veicoli di investimento dedicati e collegati a programmi di accelerazione verticali, attivi su tutto il territorio nazionale.



Il Fondo Acceleratori II sarà dedicato a favorire la crescita delle startup nelle fasi iniziali del loro percorso, operando principalmente attraverso la sottoscrizione di fondi gestiti da SGR indipendenti, dotate di team specializzati negli investimenti pre-seed e seed, affiancate da operatori con comprovata esperienza nella progettazione e gestione di programmi di accelerazione. La selezione privilegerà gestori con una solida competenza nell'early stage investing.



La strategia del Fondo Acceleratori II prevede inoltre una seconda direttrice di intervento: accanto al sostegno agli investimenti pre-seed e seed attraverso i fondi partecipati, il Fondo potrà investire direttamente nelle startup più promettenti nelle successive fasi di crescita, comprese le Series A e Series B.



"La Rete Nazionale Acceleratori si è affermata come una delle più importanti infrastrutture per l'innovazione del Paese - commenta Emanuele Levi, AD di CDP Venture Capital - In cinque anni abbiamo accompagnato oltre 570 startup, contribuendo alla nascita di nuove filiere tecnologiche, alla creazione di circa 1.200 posti di lavoro e alla generazione di 150 milioni di euro di fatturato complessivo. Gli investimenti che il Fondo Acceleratori ha attivato, pari a circa 107 milioni di euro, hanno innescato ulteriori 180 milioni di capitali privati, mentre oltre 150 startup hanno raccolto round successivi e 22 hanno già raggiunto fasi di crescita avanzata con round Series A e B. È la dimostrazione concreta di come una collaborazione efficace tra investitori, corporate e territori possa accelerare la competitività del sistema innovativo italiano. Con il Fondo Acceleratori II vogliamo consolidare i risultati raggiunti e imprimere una nuova accelerazione alla crescita dell'ecosistema italiano dell'innovazione".



In questo contesto si inserisce il fondo Z_ONE, primo investimento realizzato da CDP Venture Capital attraverso il Fondo Acceleratori II, come applicazione concreta del nuovo modello. CDP Venture Capital ha partecipato al primo closing di Z_ONE in qualità di anchor investor, contribuendo alla nascita di un nuovo fondo dedicato agli investimenti in startup nelle fasi iniziali, che si avvale di programmi di accelerazione.



"Con il Fondo Acceleratori II evolviamo il modello della Rete Nazionale Acceleratori costruito in questi anni per rispondere alle esigenze di un ecosistema in continua crescita ed evoluzione - dichiara Stefano Molino, Senior Partner e Responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital - L'obiettivo è rafforzare il supporto alle startup nelle prime fasi di sviluppo, facendo leva sulle competenze di gestori e operatori specializzati e mantenendo la capacità di accompagnare direttamente le realtà più promettenti nei successivi round di investimento. Z_ONE rappresenta il primo passo di questa strategia e contribuisce ad attrarre nuove competenze, capitali e operatori qualificati nel mercato italiano dell'innovazione".

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