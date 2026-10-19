Intesa Sanpaolo, CdA approva aumento di capitale per l’OPAS su MPS
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo riunitosi in data odierna ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 10 settembre 2026, l’aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell’offerta pubblica
di acquisto e scambio volontaria (“OPAS”) promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).
In relazione alla deliberazione di aumento del capitale, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a fornire: la descrizione dei beni oggetto di conferimento (cioè le azioni ordinarie MPS che saranno portate in adesione in sede di OPAS) per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’art. 2343, comma 1, del codice civile; il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione; la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai beni al fine della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto (Deloitte Advisory
S.r.l. S.B.), di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile.
Come già reso noto, l’Autorità di Vigilanza ha autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio dell’OPAS.
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