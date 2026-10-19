Intesa Sanpaolo, CdA approva aumento di capitale per l’OPAS su MPS

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo riunitosi in data odierna ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall’Assemblea Straordinaria del 10 settembre 2026, l’aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell’offerta pubblica

di acquisto e scambio volontaria (“OPAS”) promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena ( MPS ).



In relazione alla deliberazione di aumento del capitale, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì a fornire: la descrizione dei beni oggetto di conferimento (cioè le azioni ordinarie MPS che saranno portate in adesione in sede di OPAS) per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’art. 2343, comma 1, del codice civile; il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione; la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello attribuito ai beni al fine della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto (Deloitte Advisory

S.r.l. S.B.), di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) del codice civile.



Come già reso noto, l’Autorità di Vigilanza ha autorizzato la computabilità nel Common Equity Tier 1 di Intesa Sanpaolo delle azioni che saranno emesse nell’ambito dell’aumento di capitale a servizio dell’OPAS.





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