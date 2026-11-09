Intesa-MPS, via libera Consob al documento d'offerta: adesioni dal 24 novembre

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all'OPAS promossa da Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena . L'Autorità ha approvato anche il Prospetto UE di follow-on per l'offerta e la quotazione su Euronext Milan delle nuove azioni Intesa Sanpaolo al servizio dell'operazione. Queste azioni derivano dall'aumento di capitale deliberato dal CdA il 19 ottobre 2026, su delega dell'assemblea straordinaria del 10 settembre.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, partirà alle 8:30 del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 del 22 gennaio 2027, salvo proroghe.



In caso di avveramento o rinuncia delle condizioni di efficacia, Intesa Sanpaolo riconoscerà agli aderenti un corrispettivo unitario di 1,250 euro in contanti e 1,664 nuove azioni ISP per ciascuna azione MPS portata in adesione. Il pagamento avverrà il 29 gennaio 2027. Pur non essendo obbligata, Intesa Sanpaolo applicherà su base volontaria la riapertura dei termini, se ne ricorreranno i presupposti. In quel caso le adesioni saranno di nuovo possibili dal 1° al 5 febbraio 2027, con pagamento il 12 febbraio 2027.

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