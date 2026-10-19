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Piazza Affari: vendite diffuse sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: vendite diffuse sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata da dimenticare per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 80.904,02 punti, ritracciando del 2,38%.
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