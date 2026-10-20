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/ Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,51%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,51%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.735,37 punti
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20 ottobre 2026 - 09.20
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