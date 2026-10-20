Milano 13:34
48.573 -1,05%
Nasdaq 19-ott
29.529 0,00%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 13:34
10.705 -0,55%
Francoforte 13:33
25.144 -0,70%

Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,51%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.735,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,51%
Shanghai riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 3.735,37 punti.
Condividi
```