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/ Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.800,86 punti
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Finanza
13 ottobre 2026 - 09.20
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Shanghai porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 3.800,86 punti.
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