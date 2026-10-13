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Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.800,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%
Shanghai porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 3.800,86 punti.
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