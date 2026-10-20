Ganiga, round da 1,5 milioni di euro guidato da Vivenda per l'AI contro lo spreco alimentare

(Teleborsa) - Ganiga, startup deeptech italiana che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale (computer vision) e robotica per la gestione dei rifiuti e la riduzione dello spreco alimentare, ha chiuso un round da 1,5 milioni di euro in equity. Considerando anche il milione di euro ottenuto tramite Smart&Start Italia, l'incentivo gestito da Invitalia, le risorse complessive raggiungono 2,5 milioni di euro. A guidare il round è Vivenda, operatore italiano della ristorazione collettiva che serve oltre 50 milioni di pasti all'anno. All'operazione hanno partecipato anche NextSTEP, con sede a Londra e tre business angel.



Il round permetterà a Ganiga di rafforzare il team tecnico e commerciale, industrializzare HooolyFood e la piattaforma dati proprietaria e accelerare la crescita dei ricavi ricorrenti. Il primo mercato di riferimento è la ristorazione collettiva, dove l'azienda intende crescere insieme al lead investor Vivenda, per poi estendere la tecnologia a catering, hotel e altri contesti.



"La ristorazione collettiva ha bisogno di dati affidabili per ridurre lo spreco e gestire meglio il servizio. Abbiamo scelto di investire in Ganiga perché la sua tecnologia è già operativa nelle mense e può diventare uno strumento concreto per tutto il settore", dichiara Emilio Roussier Fusco, presidente di Vivenda, parte del Consorzio La Cascina.



Con questo round portiamo su scala industriale una tecnologia che è già operativa sul campo - dichiara Nicolas Zeoli, fondatore e CEO di Ganiga - Per una mensa, sapere cosa viene sprecato, quale piatto e perché, significa avere dati concreti su cui basare acquisti, menu e organizzazione del servizio. Con la nuova direttiva europea ridurre lo spreco diventa un obiettivo vincolante, e per ridurlo bisogna prima misurarlo. Avere Vivenda come lead investor significa avere al nostro fianco non solo capitale, ma l'esperienza di chi la ristorazione collettiva la gestisce ogni giorno".



Nata in provincia di Pisa dall'esperienza di Zeoli nello sviluppo software per la robotica industriale, Ganiga ha sviluppato robot capaci di riconoscere e smistare i rifiuti per automatizzare la raccolta differenziata con oltre 300 dispositivi venduti tra Italia, Giappone, Australia altri Paesi europei, destinati ad aeroporti, centri commerciali e grandi aziende. I dati raccolti sul campo hanno contribuito allo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale oggi applicata anche agli scarti alimentari. Da questa esperienza nasce HooolyFood, sviluppato in poco meno di un anno e già operativo su oltre 30.000 pasti al giorno. Attraverso una telecamera installata sopra i contenitori, il sistema riconosce il cibo sprecato senza ricorrere alla pesatura, fornendo agli operatori informazioni per individuare inefficienze, migliorare la pianificazione e contenere i costi.

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