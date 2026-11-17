MITO Tech Ventures unico investitore italiano nel round da 24 milioni di dollari di GlassPoint

(Teleborsa) - GlassPoint, società specializzata nello sviluppo di tecnologie per la produzione di calore destinato ai processi industriali, ha chiuso un nuovo investimento da 24 milioni di dollari, guidato dalla società europea di gestione patrimoniale N.I.S. New Investment Solutions, con la partecipazione di MITO Tech Ventures, fondo di venture capital specializzato in tecnologie per la decarbonizzazione e unico investitore italiano nel round. La nuova raccolta porta a 44 milioni di dollari i finanziamenti ottenuti da GlassPoint nel 2026, dopo i 20 milioni ottenuti a gennaio, anch'essi guidati da N.I.S..



L'investimento di MITO Tech Ventures, di 2,5 milioni di euro, si inserisce in un ambito di particolare rilevanza per la transizione energetica e la decarbonizzazione industriale, contribuendo allo sviluppo di soluzioni in grado di ridurre le emissioni senza compromettere la continuità operativa e la competitività dei costi.



"Sostenere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni tecnologiche in grado di accelerare questo processo è parte integrante della missione di MITO Tech Ventures - ha detto Alberto Calvo, Managing Director di MITO Technology - Siamo lieti di affiancare il team in questa fase di crescita, contribuendo a portare la tecnologia a un numero sempre maggiore di imprese ad alto consumo energetico".

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