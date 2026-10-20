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Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano

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Piazza Affari: balza in avanti il comparto oil italiano
In rialzo l'indice petrolifero a Milano, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 30.381,19 punti.
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