Milano 17:35
51.805 +0,09%
Nasdaq 20:58
30.363 +0,28%
Dow Jones 20:58
51.330 -0,29%
Londra 17:35
10.637 -0,45%
Francoforte 17:35
25.399 +0,10%

Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il comparto oil italiano
Si muove in retromarcia l'indice petrolifero a Milano, che scivola a 28.064,94 punti.
Condividi
```