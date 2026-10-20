Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

SILVER del 19/10/2026

Finanza
SILVER del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo prezioso, che in chiusura evidenzia un +0,14%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 56,03. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 57,83. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 59,63.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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