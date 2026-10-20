Wateralia (Ambienta) acquisisce CSA. L'AD Luca Bonatti resta in minoranza

(Teleborsa) - Ambienta SGR, uno dei principali asset manager europei interamente focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la propria platform company Wateralia, investimento del fondo Ambienta Water Pumps e Ambienta IV, ha acquisito CSA, società italiana specializzata in valvole ad alto valore aggiunto per la gestione delle reti idriche. Luca Bonatti, attuale proprietario e amministratore delegato, manterrà una partecipazione di minoranza e resterà coinvolto nella gestione e nello sviluppo della società.



Fondata nel 1987 e con sede a Salsomaggiore Terme (Parma), CSA è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di valvole di controllo altamente ingegnerizzate per reti di distribuzione dell'acqua. La società gestisce internamente l'intera filiera, dalla progettazione e ingegnerizzazione fino alla produzione e al collaudo, e serve oltre 1.000 clienti, principalmente enti comunali e multiutility, in Europa, Medio Oriente e Africa, America ed Australia. CSA si distingue per l'elevata qualità dei propri prodotti e le solide competenze tecniche.



Con questa acquisizione, Wateralia entra in un segmento complementare, combinando il proprio portafoglio di pompe e soluzioni per la gestione dell'acqua con le valvole di controllo altamente ingegnerizzate di CSA, creando un'offerta integrata per le applicazioni idriche. L'operazione conferma il percorso del Gruppo nel diventare uno dei maggiori operatori europei indipendenti nel settore delle pompe e soluzioni per il ciclo idrico integrato, con sette stabilimenti produttivi e 27 filiali al servizio di clienti in oltre 140 Paesi.



"L'acquisizione di CSA rappresenta una tappa importante nell'evoluzione di Wateralia, ampliando l'offerta del Gruppo oltre il settore delle pompe per includere quello complementare e ad alto valore aggiunto delle valvole di controllo - ha detto Mauro Roversi, Founding Partner & Chief Investment Officer, Private Equity, di Ambienta - La riduzione delle perdite nelle reti idriche obsolete è una delle leve più efficaci per contrastare la scarsità d'acqua, e le valvole progettate da CSA contribuiscono direttamente a questo obiettivo. L'operazione si inserisce perfettamente nella strategia di lungo termine di Wateralia, orientata alla creazione di un leader globale nel ciclo integrato dell'acqua".

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