Nino Tronchetti Provera premiato da INSEAD come Alumni dell’anno 2026

(Teleborsa) - Nino Tronchetti Provera, Fondatore e Managing Partner di Ambienta, è stato scelto come "INSEADER of the Year 2026" per l’Italia, ovvero la personalità dell’anno tra gli alumni dell’INSEAD, una delle più prestigiose business school al mondo, con sede a Fontainebleau, in Francia, e campus a Singapore, Abu Dhabi e San Francisco. Il riconoscimento ne celebra la visione imprenditoriale, la leadership e il ruolo pionieristico negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale.



Nino Tronchetti Provera ha riconosciuto il potenziale di trasformazione dei megatrend ambientali ben prima che la sostenibilità diventasse un tema centrale nel mondo degli investimenti, contribuendo all’evoluzione del panorama europeo del settore. La premiazione si terrà il 26 novembre 2026 al Park Hyatt Milano, nel corso di una serata organizzata dall’Associazione italiana degli alumni dell’INSEAD; l’evento raccoglierà fondi per la decima borsa di studio MBA INSEAD destinata a studenti italiani. Grazie al prezioso sostegno di Russell Reynolds Associates, partner dell’iniziativa, l’intero ricavato delle donazioni sarà destinato alla borsa di studio.



Nino Tronchetti Provera è Fondatore e Managing Partner di Ambienta, asset manager leader europeo e pioniere negli investimenti focalizzati esclusivamente sulla sostenibilità ambientale. Diplomato MBA all’INSEAD, ha dedicato la propria carriera a questo settore. Dopo aver fondato la prima practice ambientale di McKinsey e avviato iniziative imprenditoriali nelle tecnologie pulite, nel 2007 ha fondato Ambienta. In quasi vent’anni, ha portato la società a gestire oltre 4,5 miliardi di euro, con sedi a Milano, Londra, Parigi, Monaco di Baviera e Stoccolma. Alla base di questo percorso vi è la convinzione che la sostenibilità ambientale sia uno dei più grandi megatrend dell’economia globale e un motore di crescita per le imprese. Ambienta investe nelle aziende che, attraverso i propri prodotti e servizi, rispondono alle sfide ambientali, dimostrando come un impatto ambientale positivo e misurabile possa tradursi in rendimenti finanziari superiori e creazione di valore nel lungo periodo.

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