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/ Cambi: euro a 0,9257 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9257 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2026 - 15.41
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Euro a 0,9257 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
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