Milano
17:35
49.644
+1,17%
Nasdaq
20:32
29.893
+1,36%
Dow Jones
20:32
52.813
+0,60%
Londra
17:35
10.753
+0,19%
Francoforte
17:35
25.645
+1,35%
Mercoledì 21 Ottobre 2026, ore 20.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 86,13 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 86,13 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
21 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 86,13 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 86,16 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 80,08 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 77,87 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 73,27 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Argomenti trattati
Gas
(171)
·
Amsterdam
(39)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+0,92%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 89,55 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 85,39 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 88,29 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 73,49 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 71,91 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 71,03 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Guide
Finfluencer: chi è, cosa fa e come diventarlo
Un finfluencer è un creator che parla di denaro e finanza attraverso social network, video, podcast, newsletter o altri canali digitali. Può spiegare come funziona un ETF, commentare i mercati...
leggi tutto