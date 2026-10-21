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Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Performance positiva per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dell'1,36% rispetto alla chiusura precedente.
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