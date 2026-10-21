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Piazza Affari: timido segno meno per il comparto immobiliare italiano
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21 ottobre 2026 - 15.00
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, che perde lo 0,41%, scambiando a 8.978,14 punti.
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